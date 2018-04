La municipalité de Saint-Mathieu-d'Harricana, en Abitibi-Témiscamingue, doit composer avec une situation pour le moins particulière. Plusieurs résidents du village n'ont plus accès à l'eau potable en raison d'une contamination à l'arsenic. Lire la suite >>

La présence d'un coyote femelle blessée depuis plusieurs années parmi les habitants du quartier Noranda-Ouest est désormais chose du passé. Si certains s'inquiétaient par sa présence dans les parages, d'autres, qui affectionnaient particulièrement la bête, s'ennuieront de « Miss Coyote ». Lire la suite >>

La superviseure et intervenante de l'organisme Chez Willie à Val-d'Or, Carole Marcil. Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

L'ancienne serveuse de bar et maintenant intervenante pour l'organisme Chez Willie de Val-d'Or, Carole Marcil, mieux connue sous le surnom de « Coco », a fait un témoignage très émotif à la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. Lire la suite >>

Déesse est la troisième vache laitière la plus productive au paysla catégorie des 10 ans et plus, chez Holstein Canada. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu