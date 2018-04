Un texte de Dominique Lévesque

Lucie Graham et Mathilde Gordon amasseront des fonds pour des organismes canadiens et australiens qui ont cette cause à coeur.

Celles qui vivent dans la région de Cairns, en Australie, près de la grande barrière de corail, ont vu sur le terrain des plages magnifiques jonchées de déchets jetés par l'être humain ou rejetés par l'océan, où il y a de plus en plus de microplastiques.

Dans le nord de l'Australie, on va voir des plages avec plein de déchets. Beaucoup viennent des pays asiatiques et ça vient dans les courants. Mathilde Gordon, kayakiste

Mathilde Gordon et Lucie Graham ont souvent participé à des opérations de nettoyage des plages de l'Australie qui sont jonchées de débris. Photo : Courtoisie: Mathilde Gordon

Pendant 5 jours, on a nettoyé une plage de 6 km et on a amassé 7000 kilos de déchets sur la plage. Mathilde Gordon, kayakiste

Effets sur les mammifères marins

Les débris marins, et le plastique plus particulièrement, peuvent être mortels pour les mammifères marins. Ainsi, l'estomac d'une baleine à bec, qui s'est échouée en Norvège en février 2017, contenait 30 sacs de plastique.

La baleine qui s'est échouée en Norvège en février 2017 n'avait pratiquement que du plastique dans son estomac et était très maigre. Photo : La Presse canadienne/AP/Université de Bergen

Les experts expliquent que les mammifères marins comme les baleines et les tortues s'empêtrent souvent dans des filets de pêche laissés à la dérive ou d'autres débris. Et plusieurs mangent du plastique croyant qu'il s'agit de nourriture.

Pour une tortue marine, il n'y a rien qui ressemble plus à une méduse, qui est sa proie préférée, qu'un sac de plastique. Lyne Morissette, écologiste marine

Initiatives de réduction du plastique

Beaucoup d'organismes, de municipalités et de citoyens ont mis de l'avant des initiatives pour réduire la consommation de plastique à usage unique.

Mathilde Gordon prépare une partie de la nourriture déshydratée qu'elle apportera dans son expédition de kayak de 2000 km entre Juneau, en Alaska, et Sooke, sur l'île de Vancouver. Photo : Courtoisie: Mathilde Gordon

Et toutes les initiatives citoyennes sont bonnes et vont contribuer à régler ou, du moins, à diminuer le problème du plastique dans les océans, croit l'écologiste marine Lyne Ouellet.