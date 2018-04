De ce montant, 13 millions de dollars proviennent de différents programmes issus du gouvernement du Québec, comme le Programme d’aide au développement des attraits touristiques (10 M$), tandis que 12 millions de dollard proviennent d'investissements privés.

La ministre du Tourisme, Julie Boulet, a justifié l’investissement de Québec en mentionnant qu’il « importe de continuer à proposer des produits distinctifs et compétitifs pour se différencier des destinations concurrentes ».

« Ces dernières usent d’originalité afin d’obtenir la plus grande part de marché possible. Il nous faut donc être proactifs et à l’affût des nouvelles tendances si nous voulons attirer davantage de visiteurs », a-t-elle souligné par communiqué.

La ministre du Tourisme Julie Boulet est à Bromont pour faire l’annonce d’un projet d’investissement de 25 M$ pour le développement de la station de ski. Québec octroie 13 M$. #RCES pic.twitter.com/fGFuCsazfO — Kim Vermette (@kimvermette) April 20, 2018

Du total, environ 11,2 millions de dollars serviront notamment à réaliser des aménagements au sommet principal, à valoriser les aires de services et à bonifier l’offre du parc aquatique. Le montant restant sera utilisé pour augmenter la capacité d’enneigement de la station, d’aménager de nouvelles pistes éclairées et de remplacer le télésiège principal par un plus performant. À terme, plus de 450 emplois devraient être créés.

« Ces investissements […] engendreront des répercussions positives pour les entreprises à proximité, a quant à elle mentionné la ministre responsable de la Montérégie, Lucie Charlebois. Il s’agit de conditions idéales pour maintenir et créer des emplois dans la région. »