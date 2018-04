Un texte de Marlène Joseph-Blais

Le président et chef de la direction des Métaux Canadiens, Hubert Vallée, affirme que les résultats de l'étude dépassent ses attentes. « Il y a bien des gens qui mettaient en doute notre capacité d'avoir un projet rentable, donc oui, on est très satisfaits », dit-il.

L'étude révèle que la quantité potentielle de ressources à exploiter augmente de 217 % dans la carrière de Saint-Vianney, en comparaison à d'autres estimations qui remontent à 2016.