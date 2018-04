Un texte de Sylviane Lanthier, et un reportage vidéo de Denis Chamberland

À 85 ans, Claude Desrosiers parcourt encore, le printemps venu, les sous-bois de son érablière, entaillant les arbres et récoltant l’eau de ses érables avec laquelle il concoctera, patiemment, sa production annuelle de produits de l’érable.

Claude Desrosiers Photo : Radio-Canada

Située à McCreary, près du village de Laurier, dans l’ouest du Manitoba, son érablière n’est pas une cabane à sucre.

On y trouve seulement deux petits bâtiments peints en rouge, où Claude Desrosiers s’affaire aux évaporateurs, faisant bouillir l’eau d’érable jusqu’à l’obtention d’une concentration de sucre de 66 %. Et c’est alors, dit-il, que la magie a opéré : l’eau est devenue ce précieux sirop que nous aimons tous déguster.

Flaveur : Sensation provoquée conjointement par le goût et l'odeur d'un aliment. Source : Le Petit Robert.

Cruche contenant de la sève d'un érable manitobain. Photo : Radio-Canada

Au Manitoba, les arbres utilisés pour faire du sirop sont des érables à Giguère. Ce sont des arbres assez petits qui n'atteignent pas plus de 10 à 15 mètres de hauteur et qui vivent environ 80 ans. Ces arbres aiment le sol humide et résistent bien aux inondations, à la sécheresse occasionnelle et au froid.

Claude Desrosiers raconte que souvent, « ils poussent croche » et ont tendance à s’effondrer sous leur poids parce que leur tronc se divise en plus d’une section.

Érables du Manitoba Photo : Radio-Canada

Ces érables manitobains donnent un sirop plus foncé que les érables à sucre de l’est du pays.

Avec l’érablière de Claude Desrosiers, celle de Saint-Pierre-Jolys, dans le sud-est de la province, est aussi connue pour son rendez-vous annuel, en avril, autour de la tire et des autres produits de l’étable. Là aussi, la production est artisanale.

On peut trouver les produits de Claude Desrosiers dans certaines boutiques, dont celles de la Fourche, à Winnipeg.