Dans un communiqué, l'attachée de presse Diana Baron a déclaré que le DJ, né Tim Bergling, était à Mascate, au bord du golfe d'Oman.

Avicii a été un pionnier du mouvement de danse électronique contemporaine et un DJ rare, capable de faire des tournées dans le monde entier. Il a remporté deux MTV Music Awards ainsi qu'un Billboard Music Award, et a obtenu deux nominations aux Grammy.

Sa mort survient quelques jours seulement après qu'il a été nommé pour le Billboard Music Award de l’album électronique de l'année pour son microalbum Avicii (01).

Parmi ses succès, on compte Wake Me Up! (1,4 milliard de vues sur YouTube), Hey Brother, The Days et You Make Me.

Quand je repense à ma vie, je me dis : "Wow, est-ce que j'ai fait ça?" C'était le meilleur moment de ma vie, d'une certaine façon. Tout ça a un prix – beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété pour moi –, mais c'était le meilleur moment de ma vie. Avicii, au magazine Billboard en 2016

Il est le sujet du documentaire de Levan Tsikurishvil Avicii: True Stories, sorti en 2017.

Avicii avait souffert par le passé d'une pancréatite aiguë, en partie à cause d’une consommation excessive d'alcool. Après avoir eu sa vésicule biliaire et son appendice enlevés en 2014, il avait annulé une série d'expositions dans le but d'essayer de prendre du mieux. Il a cessé de partir en tournée en 2016, mais il a continué à faire de la musique en studio.

« J'ai eu un parcours fou. J'ai commencé à produire [de la musique] quand j'avais 16 ans, puis les tournées à 18 ans. À partir de ce moment-là, j'ai juste bondi à 100 % », a déclaré Avicii au magazine Billboard en 2016.