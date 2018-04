Un texte de Julie Tremblay

Les sommes investies serviront entre autres à moderniser le Camp musical du lac Matapédia. Le camp, dont les installations sont désuètes, est en voie de concrétiser un projet d'un million 200 mille dollars pour la construction de nouveaux bâtiments et la rénovation de ceux déjà existants ainsi que le branchement de ses installations au réseau d'aqueduc.

Le camp attend toutefois l'aval du ministère de la Culture et des Communications, qui doit financer 70 % du projet.