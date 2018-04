Anke Zimmermann a écrit un billet de blogue dans lequel elle laisse entendre qu’elle a aidé à ramener un garçon dans « un état plus humain après avoir été un peu dans un état de chien enragé », en utilisant le lyssinum, le produit à base de salive de chien atteint de la rage. L’histoire a attiré l’attention de la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique et de Santé Canada.

Victor Chan, le coprésident de l’Association des naturopathes dit que le groupe a déposé une plainte jeudi auprès du Collège des médecins en naturopathie de la Colombie-Britannique.

« Nous n’avons pas de plaisir à déposer une plainte contre un détenteur de permis de notre collège, mais nous le faisons avant tout dans l’intérêt du public à protéger la réputation de notre profession et pour assurer que des soins sécuritaires, compétents et éthiques sont fournis à tous les patients », explique Victor Chan dans un communiqué.

Anke Zimmermann n’est pas membre de l’Association des naturopathes qui a déposé la plainte auprès du Collège des médecins en naturopathie. De son côté, le Collège, qui est une entité de régulation pour les naturopathes, a décrit le traitement comme acceptable.

« Nous sommes inquiets que certaines déclarations et publications qu’elle a faites en personne et en ligne semblent contraires à l’intérêt du public dans la pratique de la profession et par conséquent requièrent une action et une intervention de la part du régulateur », poursuit Victor Chan.

Mme Zimmermann s’est défendue auprès de CBC en disant que la substance est tellement diluée qu’elle ne contient pas de trace du virus de la rage.

D'après les informations de Bethany Lindsay de CBC