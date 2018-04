Le Canadien Pacifique a également mis en garde les opérateurs de trains passagers de possibles interruptions de service samedi.

Via Rail Canada a averti ses passagers que deux trains pourraient être annulés samedi matin entre Sudbury et White River, dans le sud de l’Ontario. Des retards sont aussi attendus dans la région du Grand Toronto, sur les lignes de train de banlieue Milton et Barrie.

En Colombie-Britannique, l’entreprise de transport en commun BC Rapid Transit remplacera son service de train West Coast Express, dans la région du Grand Vancouver, par des autobus, en cas de grève.

L’entreprise ferroviaire poursuit ses négociations avec la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, qui représente environ 3000 mécaniciens et conducteurs de locomotive, ainsi que la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, qui compte environ 365 membres.

Les deux syndicats, réunis à la table de négociations à Calgary, ont menacé de déclencher une grève samedi si les parties n’arrivent pas à s’entendre.