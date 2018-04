Un texte de Thomas Deshaies

L'agent aux enquêtes de la commission d'enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics, Benoît Théorêt, a rapporté le témoignage d'une femme autochtone dont l'identité a été protégée.

J'aimerais tellement retrouver la confiance que j'avais envers les policiers. Témoin, dont l'identité est protégée

Cette femme soutient n'avoir pas été supportée par les policiers alors qu'elle vivait une situation de violence conjugale.

Résidant depuis peu dans un centre d'hébergement pour femmes victimes de violence, elle aurait demandé d'être accompagnée par les policiers pour aller récupérer ses effets personnels.

« Le centre de réception des appels reçoit la demande de madame X et l'a référée à un policier qui est sur le terrain, au même moment. Le policier l'informe qu'il est déjà au domicile conjugal. Monsieur Y avait peur que vous arriviez avec votre tribu, lui a-t-il dit », a rapporté Benoît Théorêt.

La femme était profondément troublée par cette remarque et craignait d'autant plus de se rendre à la résidence.

Des propos qui auraient été répétés à son arrivée. « Je suis restée bouche bée, dépassée, abasourdie, devant ce commentaire du policier. Le ciel s'est tout à coup assombri. J'étais tellement coincée, je me sentais étouffée par cette réaction du policier », a confié la femme à l'enquêteur de la commission.

Malgré ces remarques et les appréhensions qu'elles ont engendrées chez la dame, son passage dans la résidence se serait bien passé et les policiers auraient fourni un encadrement sécuritaire. « Ce qui manquait, c'est vraiment la sensibilité des policiers par rapport à ma situation et à mes besoins », rapporte M. Théorêt.

J'aimerais faire une démarche de réconciliation avec les policiers, pour retrouver la confiance que j'ai en eux. J'ai besoin de cette confiance, parce que j'ai toujours cru au système judiciaire et aux policiers. Témoin, dont l'identité est protégée

Le témoin estime que les policiers devraient être plus sensibilisés à ces réalités.