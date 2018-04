Radio-Canada dévoilait vendredi que le gouvernement du Québec ne veut plus qu'un organisme privé gère ses propres stationnements. Ainsi, en tant qu'administrateur, il pourra donner son avis sur les tarifs de tous les stationnements publics, y compris ceux des hôpitaux.

La décision définitive appartiendrait aux établissements de santé. Rappelons que les stationnements de l'État représentent 400 parcs, 65 000 espaces et environ 37 millions de dollars en redevances par année. En ce moment, c'est la Société Parc-Auto du Québec, un organisme privé à but non lucratif, qui s'occupe de tous les stationnements de l'État depuis 50 ans.

Le stationnement de l'Hôtel-Dieu est constamment plein. Photo : Radio-Canada

Le porte-parole de l'APTS, Emmanuel Breton, espère que ça va permettre d'améliorer les problèmes d'espaces au CIUSSS de l'Estrie-CHUS. « Les problèmes de stationnement ce n'est pas juste à Sherbrooke. Il y a des CLSC à Granby qui vivent les mêmes difficultés. Le problème est plus important au Centre de réadaptation et sur les deux sites du CIUSSS de l'Estrie-CHUS à Sherbrooke. »

En entrevue à l'émission Par ici l'info de Radio-Canada, la présidente et directrice générale du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Patricia Gauthier, a précisé qu'une annonce sera faite sous peu. Selon ce qu'il a été possible d'apprendre, des mesures seront annoncées pour améliorer la situation en ce qui a trait aux espaces de stationnement pour le personnel.