2/ Comme la loi oblige les villes à déposer un budget équilibré (revenus moins dépenses = 0), on doit donc :



a) augmenter les revenus

OU

b) réduire les dépenses

OU

c) certaines dépenses réduites et certains revenus augmentés



Nous avons fait c) dans le budget 2018#polMtl