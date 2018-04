Les exemples sont embarrassants, tant pour YouTube que pour les annonceurs. Selon CNN, une publicité de Nissan a été diffusée sur une vidéo néonazie. Comble de l'ironie, une publicité du département frontalier du gouvernement américain est apparue sur une vidéo de propagande du régime nord-coréen.

C'est loin d'être la première fois qu'une telle controverse éclate. Par exemple, en 2015, CNN avait relevé que des publicités de boîtes majeures apparaissaient sur des vidéos du groupe armé État islamique. Disons qu'on ne peut pas faire pire en termes de contenu extrémiste à financer indirectement.

YouTube s'est fait rassurant dans une déclaration à CNN. « De concert avec nos annonceurs, nous avons effectué des changements majeurs quant à la monétisation des contenus sur YouTube, en mettant en place des politiques plus strictes, de meilleurs réglages et plus de transparence », a déclaré une représentante du réseau social.

« Lorsque nous découvrons que des publicités ont été diffusées en lien avec du contenu qui contrevient à nos politiques, nous les supprimons immédiatement. Nous savons que même lorsque des vidéos conviennent à nos barèmes pour les annonceurs, certaines d'entre elles ne seront pas appropriées pour toutes les marques. Par contre, nous nous engageons à faire mieux en travaillant avec nos annonceurs », poursuit-elle.

Si vous avez déjà entendu la formule « nous nous engageons à faire mieux », c'est que Facebook la répète à qui veut bien l'entendre depuis des mois chaque fois qu'une controverse le secoue.

Mais ces entreprises veulent-elles – ou peuvent-elles – vraiment faire mieux?

Une partie prenante du web

Les publicités financent le web. Si vous avez accès gratuitement à Facebook, YouTube ou Twitter, c'est parce que ces sites contiennent des publicités. Il n'y a là rien de nouveau. C'est le même modèle que celui qui finance la radio et la télévision gratuite depuis belle lurette.

Mais depuis l'avènement des immenses plateformes que sont Google et Facebook, il y a une déconnexion entre l'annonceur et le contenu. La publicité est désormais de plus en plus axée sur l'internaute, en faisant abstraction de ce qu'elle finance. Et c'est ce qui donne lieu à des situations inacceptables comme celle dont il est question aujourd'hui.

Certains modèles publicitaires classiques permettent à l'annonceur de savoir ce qu'il finance. S'il achète une publicité dans les pages du quotidien Le Devoir, l'annonceur a bonne confiance que sa publicité sera jumelée avec du contenu pertinent et vérifié provenant d'une source réputée. Mais les entreprises délaissent graduellement ce modèle pour le Far West du web.

Là-bas, l'annonceur a directement accès aux yeux de l'utilisateur. Il peut cibler ce dernier avec finesse. Les sites comme Facebook et YouTube colligent des informations sur nous, que ce soit nos données sociodémographiques ou nos habitudes d'utilisation. Ils permettent ensuite aux annonceurs de nous retrouver et de nous montrer des publicités qui sauraient nous plaire. Pour l'annonceur, ça peut être génial. Mais remarquez que, dans cette entente, il n'est pas question du contenu qui véhiculera la publicité.

Donc, par exemple, un annonceur veut montrer une publicité de jeu vidéo à des joueuses de 18 à 25 ans. Qu'arrive-t-il si une proportion de cet auditoire passe ses journées à regarder des vidéos néonazies? Il y a fort à parier que les publicités de l'annonceur se retrouveront tôt ou tard à indirectement financer une chaîne YouTube néonazie.

Certes, YouTube tente de tout faire pour que ce ne soit pas le cas. L'entreprise autorise toute une panoplie de réglages pour les annonceurs, qui leur permettent entre autres d'empêcher que leurs publicités se retrouvent sur du contenu controversé. Mais ce récent imbroglio avec les publicités sur YouTube est la preuve que, coup après coup, les publicités finissent par se glisser sur du contenu extrémiste. YouTube a beau démonétiser les chaînes jugées extrémistes, d'autres sont créées et peuvent diffuser des publicités avant que YouTube ne les détecte.

Ce n'est pas une surprise. Après tout, YouTube est infesté de contenu douteux de toutes sortes. Et quand un algorithme décide à la place d'un humain qui verra quelle publicité et sur quelle vidéo elle apparaîtra, ça donne lieu à des situations regrettables.

Une responsabilité des annonceurs?

Tant que les annonceurs opteront pour des publicités ciblées divorcées du contenu qu'elles financent, ce genre de controverse se reproduira. C'est aux annonceurs à se poser des questions, parce que les plateformes ne le feront pas à leur place. En tant qu'annonceur, voulez-vous que votre image de marque soit associée à du contenu raciste, sexiste ou homophobe? Acceptez-vous de financer des personnes qui ont de tels propos? Est-ce que le fait de cibler le client « parfait » en vaut la peine?

J'ai tenté une expérience, il y a quelques années. J'ai vu une publicité d'une importante banque canadienne sur un article qui affirmait que des filles qui portent certains prénoms s'adonnent à certaines pratiques sexuelles. Le tout était assez dégradant.

J'ai pris une capture d'écran et je l'ai envoyée à l'ombudsman de la banque en question. Je lui ai demandé si la banque savait que sa publicité finançait de tels contenus. Je lui ai aussi demandé s'il trouvait que c'était bon pour l'image de marque de sa banque que son logo apparaisse dans un tel article.

Dans les 30 minutes suivantes, l'ombudsman m'assurait qu'il allait informer la haute direction de la banque de cette situation et me remerciait de la lui avoir signalée. La publicité est disparue peu après.

Lorsque les grandes entreprises voient leur image de marque associée à du contenu ordurier, elles sont choquées. Avec raison. Elles s'engagent généralement par la suite à s'assurer que ça ne se reproduise pas.

Alors voici ma question : est-ce que les annonceurs, qui financent le web et enrichissent les grosses plateformes, devraient surveiller plus étroitement où aboutissent leurs publicités? Je crois que s'ils le faisaient, ils seraient horripilés. Il y aurait alors pas mal moins de controverses du genre.

Une deuxième question : et si les annonceurs s'associaient fièrement à du contenu de qualité, plutôt que de courir après des utilisateurs ciblés un peu n'importe où sur le web?