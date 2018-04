L’an dernier, l’événement qui fait débat tous les 20 avril avait attiré quelque 35 000 personnes.

Toutefois, cette année, le rassemblement sera un peu différent puisqu’il s’agit du dernier avant la légalisation du cannabis. Il représente un rendez-vous incontournable pour des amateurs de marijuana et se veut une célébration du cannabis, où il est possible de fumer et acheter différents produits dérivés.

Les organisateurs estiment que le 4/20 est une bénédiction pour les entreprises aux environs du site où il a lieu et qu’il cause beaucoup moins de dégâts que des événements soutenus par la Ville. Des membres de la Commission des parcs soutiennent de leur côté que le nettoyage et la sécurité coûtent des milliers de dollars et que de nombreux résidents se plaignent de ce rassemblement.

Créé dans les années 1970 en Californie, le 4/20 a lieu à Vancouver depuis 1995.