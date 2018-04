Selon la police, les trois victimes auraient été agressées sexuellement au centre-ville de Sault-Sainte-Marie.

Et dans au moins un des cas rapportés, l’agresseur n’était pas connu de la victime.

La police a une description du présumé agresseur : Un homme de race blanche

Taille moyenne

Cheveux courts bruns

Il mesure entre 1,76 m et 1,88 m

La police encourage les déplacements en groupe, et possiblement d’avoir en sa possession un téléphone cellulaire.

Elle conseille aussi d’éviter les endroits isolés et sombres et de refuser tout verre d’alcool de la part d’étrangers, et d’informer un proche de l’endroit où vous vous dirigez.