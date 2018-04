La vedette de 24 ans a publié un extrait du clip de sa chanson No Tears Left to Cry sur son compte Instagram vendredi.

Une chanson pleine d'émotion où elle raconte qu'il ne lui reste plus de larmes pour pleurer. Dans ses paroles, la chanteuse est déterminée à surmonter la haine et la peur, même « quand il pleut ».

Ariana Grande a suspendu sa tournée intitulée Dangerous Woman Tour après l'attentat qui a frappé la Manchester Arena le 22 mai dernier. Cette attaque terroriste avait fait 22 morts et plus de 500 blessés.

Début juin, elle avait participé au concert caritatif One Love Manchester, organisé en soutien aux victimes. Elle avait notamment interprété, en duo avec Coldplay, Don't look back in anger, une chanson du groupe de Manchester, Oasis.