Plus de 3200 cas ont été confirmés entre le 1er septembre 2017 et la dernière semaine de mars 2018. C’est 70 % de plus que la saison 2016-2017 qui comptait 1907 cas.

En date du 31 mars 2018, 13 personnes sont mortes des suites des complications de la grippe dans la province. L’an dernier à pareille date, quatre personnes avaient perdu la vie à cause du virus de l’influenza.

Durant l’hiver 2015-2016 toutefois, 15 morts avaient été confirmées à cause de la grippe selon le rapport final déposé le 16 avril 2016.

Le vaccin contre la grippe, distribué depuis le début de l’automne 2017, a eu un taux d’efficacité de 30 % cette année.