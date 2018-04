Plus de 70 exposants, conférenciers et spécialistes des transports électriques seront sur place tout le week-end pour répondre aux questions du public et présenter plus de 25 modèles de voitures à propulsion électrique.

La très attendue voiture modèle 3 de Tesla y sera aussi présentée en première canadienne.

Les visiteurs pourront aussi admirer sur place une foule d’autres moyens de transport électriques comme des bateaux, des motos, des autobus, des motomarines, des vélos, des triporteurs, des scooters et même des planches à roulettes.

Des essais seront même offerts aux visiteurs.

Ce salon sera mettra aussi en valeurs les technologies québécoises derrière plusieurs de ces véhicules.

Hydro-Québec annonçait par ailleurs jeudi qu’à son centre d’excellence à Varennes, en Montérégie, ses chercheurs et ingénieurs travaillent actuellement à alléger le poids des batteries pour permettre d’augmenter l’autonomie des véhicules électriques.

Les organisateurs, qui ont accueilli près de 19 000 visiteurs l’an dernier, lors de la première édition du Salon, espèrent accueillir encore plus de gens cette année.

Selon le CAA-Québec, plus de 24 000 voitures alimentées à l'électricité sillonnent actuellement les routes du Québec, soit 10 000 de plus qu'il y a un an. Ce qui représente une progression de près de 70 %.