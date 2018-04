« Nous avons demandé d’être entendus par le Conseil municipal à la suite du dépôt du rapport biaisé de la vérificatrice générale, mais on a compris le message », a fait savoir par voie de communiqué la vice-présidente du bureau, Ginette Mercier. « Qu’on ait réglé ou traité 74 % nos dossiers dans un délai de 15 jours et 24 % des dossiers à l’intérieur d’un délai de 90 jours ne semble pas avoir pesé lourd dans la balance lorsqu’il s’est agi pour la Vérificatrice générale d’évaluer le rendement du Bureau et de reconnaître son efficacité. »

Mardi 10 avril, la vérificatrice générale avait critiqué le manque de « disponibilité », « d'objectivité » et « crédibilité » dans le travail du Bureau de l'ombudsman, dans un rapport.

Les commissaires démissionnaires « déplorent la manière cavalière et blessante avec laquelle le Conseil municipal a agi à leur égard en empruntant la "porte arrière" de l’examen (audit) de la Vérificatrice générale pour miner l’indépendance du Bureau ».

Mme Mercier regrette aussi le manque de collaboration de la direction générale de la Ville de Gatineau tout au long de son mandat au cours des dernières années. Elle assure que c'est au « Conseil municipal de prendre ses responsabilités. »

La démission du président par intérim du BOG, André Guay, a eu lieu mercredi avant-midi dans la foulée de la controverse entourant le rapport de la vérificatrice générale.