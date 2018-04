Cette histoire de divorce, qui n’a pas encore été prononcé, a nécessité 23 jours d’audience, 47 ordonnances et jugements, ainsi que de nombreux interrogatoires hors cour. Cela ne clôt pas pour autant l’affaire qui pourrait durer encore longtemps.

En entrevue à 24/60, Louise Otis, juge administrative internationale et professeure adjointe à la Faculté de droit à l’Université McGill, pense que l’on doit « payer pour le surcoût de l’utilisation du système judiciaire ».

Mme Otis suggère un « accès universel au système de justice pendant sept jours ».

« Après sept jours, dit-elle, cela doit coûter 10 000 $ par jour. »

Mme Otis vise particulièrement les riches, les grandes sociétés commerciales, les compagnies d’assurances et les banques. « Ces gens ont les moyens de payer pour l’accès à la justice », précise-t-elle.

Revenant sur le cas de la pension alimentaire record, Mme Otis rappelle que d’importants coûts ont été absorbés par les contribuables.