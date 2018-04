La chaussée aura trois voies, dont une sera réservée aux autobus, aux véhicules électriques et au covoiturage. Un nouveau pont sera construit à l'est du pont Athanase-David, qui traverse la rivière des Mille-Îles entre Laval et Bois-des-Filion.

Des travaux d'arpentage ont déjà été effectués le mois dernier. Des travaux préparatoires se dérouleront jusqu'en 2019.

En mars, le cinquième budget du ministre des Finances Carlos Leitao envisageait de prolonger l’autoroute 19 avec des voies réservées au transport collectif.

La nouvelle avait été accueillie favorablement par les élus de Laval et de la Rive-Nord, qui se battent depuis plusieurs années pour obtenir ce prolongement.

En fait, ces élus attendent depuis plus de 40 ans. Déjà, au début des années 1970, 80 propriétés et une trentaine de commerces de Bois-des-Filion avaient été démolis pour faire place aux travaux.

De plus, les ponts d’étagement de la future autoroute 19 à la hauteur de l’autoroute 640 sont construits depuis plusieurs années.

Le projet, mis en veilleuse une première fois en 1977 par le gouvernement de René Lévesque, avait notamment fait l'objet d'une promesse électorale du premier ministre Jean Charest en 2010, selon laquelle l'autoroute aurait dû être achevée en… 2015.

Le maire de Bois-des-Filion, Gilles Blanchette, soutenait en entrevue à la fin de mars qu’il y avait urgence d’agir, car la congestion automobile est énorme dans le secteur : plus de 55 000 véhicules passent sur l’actuelle route 335 matin et soir.