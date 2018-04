Un texte de Nicolas Vigneault

La députée de Taschereau, Agnès Maltais, a tenté d'entrée de jeu de clarifier la position du gouvernement concernant ce projet qui a fait l'objet de vifs échanges au cours de la dernière année dans la région de Québec.

À plusieurs reprises, Mme Maltais a questionné le ministre en martelant s'il y aura un troisième lien « coûte que coûte ».

La députée de Taschereau, Agnès Maltais Photo : Radio-Canada

Sans répéter ses propos exacts, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, a indiqué que sa formation politique avait l'intention de réaliser le projet.

« On va le réaliser le troisième lien, mais on va le réaliser de la façon suivante : lorsque nous aurons le dossier d'affaires, nous motiverons notre décision avec les informations qui s'y trouveront », a-t-il précisé.

Ce n’est pas demain qu'on va le faire, mais on va le faire avec des informations qui seront pertinentes. Sébastien Proulx, ministre responsable de la Capitale-Nationale

La députée péquiste a par la suite tenté de coincer le ministre en l'accusant d'annoncer la réalisation du projet, peu importe les conclusions de l'étude.

« Il y a une étude d'opportunité qui est présentement en cours. Une étude d'opportunité ça peut dire non. Donc vous présumez des conclusions de l'étude? », a questionné Agnès Maltais.

« Le projet qu'on va présenter, c'est le projet qu'on va pouvoir financer, donc on n’a pas à se poser la question », a répliqué le ministre Proulx.

Contrat toujours pas accordé

Agnès Maltais a aussi souligné que le contrat concernant l'étude d'opportunité n'a pas encore été accordé, alors que le plan du gouvernement prévoit le dépôt de faits saillants au cours de l'été.

Le système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec, disponible en ligne, confirme que le contrat n’a pas été accordé.

Le député de La Peltrie, Éric Caire, qui a fait du troisième lien son cheval de bataille depuis quelques années, ne s'est pas gêné pour ridiculiser la position du gouvernement Couillard dans le dossier.

« Il y a un parti qui dit non : le Parti québécois. Un qui dit oui : la CAQ. Et un autre qui dit oui et fait non : le Parti libéral. C'est un boulet que devra traîner le Parti libéral jusqu'au 1er octobre », a-t-il déclaré, en faisant référence à la prochaine campagne électorale.

Samuel de Champlain

Jugeant que tout avait été dit sur le dossier du troisième lien, le député de la Peltrie a rappelé que les libéraux avaient promis lors de la dernière campagne électorale la réalisation de la phase III de la Promenade et le début des travaux de la phase IV en cours de mandat.

« Pourquoi rien en 4 ans? Et on comprend pourquoi le troisième lien n’avance pas », s'est moqué le député Éric Caire.

Sébastien Proulx a répliqué en disant que les représentations sont complétées au Conseil des ministres et qu'une annonce est imminente pour la phase III.

« Je comprends que le député trouve que ça ne va pas assez vite, mais des fois faut être patient », conclut le ministre.

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx Photo : Radio-Canada

Pont de l’île

Le débat est ensuite revenu sur le transport avec la construction d'un nouveau pont sur l'île d'Orléans.

Avec une note émanant du directeur des grands projets de Québec en main, la députée péquiste Agnès Maltais affirme que l'étude d'impact environnementale concernant le projet ne sera terminée qu'en 2020.

« Comment allez-vous livrer un pont en 2024 comme prévu? », questionne l'élue de Québec.

Le ministre a fait valoir que les retards concernant cette étude étaient déjà connus. « Le pont sera réalisé dans les temps », a affirmé M. Proulx.