Un texte de Jocelyn Corbeil



Les discussions sont orientées vers les bâtiments de type commercial et institutionnel afin de trouver des façons d'optimiser la consommation d'énergie.



Une vingtaine de personnes de tous les milieux assistent aux présentations. Les participants souhaitent rendre leurs bâtiments plus efficaces énergétiquement ou les convertir aux énergies vertes.



« On souhaite pouvoir leur présenter des mesures efficaces pour pouvoir mettre en place eux-mêmes, dans leurs bâtiments, des mesures d'efficacité énergétique », soutient Hélène Marchand, chargée de projet au Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue.



Des moyens pour économiser



Trouver des façons de mieux chauffer et climatiser les bâtiments commerciaux, c'est le travail d'Alexandre Mercier, ingénieur en conception mécanique chez ÉNERGAM et conférencier invité.

« Il y a des techniques qui existent pour réduire notre consommation et beaucoup, aussi, c'est de réduire notre facture monétaire. Il faut bien comprendre les tarifs d'Hydro-Québec ou les tarifs de Gaz Métro dans certains bâtiments qu'on climatise et qu'on chauffe en même temps, parce que des pièces ont des besoins particuliers et on peut faire de la récupération de chaleur », soutient-il.

Des économies



À la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSOB), on annonçait récemment un projet majeur d'efficacité énergétique de 9,6 millions de dollars, qui doit permettre des économies de 570 000 dollars, par année.



« Tous les systèmes ont été changés, nos écoles ont 35-40 ans donc tous les systèmes étaient d'origine donc on a mis des systèmes beaucoup plus performants, on fait de la récupération de chaleur, on a travaillé beaucoup sur la climatisation et aussi ajuster les tarifs pour avoir les meilleurs tarifs possible », explique Patrick Lortie, directeur du service des ressources matérielles et de l'approvisionnement à la CSOB.



Ces travaux devraient permettre de diminuer les gaz à effet de serre, ce qui correspondrait annuellement au retrait de 606 véhicules de la circulation.