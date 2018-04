L'administration Plante a déposé jeudi son rapport financier de l’année 2017, dans un communiqué publié en fin de journée, après l'allocution de la mairesse devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Elle y présentait la stratégie de développement économique de la Ville.

Peu de temps après son élection, au mois de novembre, Valérie Plante annonçait « un trou de 358 millions de dollars » dans le budget de la Ville, ce qui avait justifié une hausse des taxes des Montréalais.

Le bilan financier 2017 reflète une tout autre image.

Plus de revenus qu’anticipé

Selon la Ville, des revenus supérieurs de 313,6 millions de dollars à ceux anticipés expliquent en grande partie ce surplus.

« Des éléments extraordinaires expliquent en partie l’excédent du rapport financier annuel, qui est similaire à celui de 2016 », indique le président du comité exécutif et responsable des finances de la Ville, Benoit Dorais, dans un communiqué.

« Nous observons une hausse marquée des transferts gouvernementaux de 105 millions de dollars », explique M. Dorais.

Un marché immobilier « robuste » a aussi permis à la Ville d’engranger des revenus supplémentaires de 58,5 millions de dollars en droits de mutation et de 25,6 millions en revenus de licences et permis.

Où ira l’argent?

Le comité exécutif de la Ville va distribuer ce surplus dans quatre principales enveloppes.

L’une d’entre elles prévoit une somme de 45 millions de dollars pour « l’activité neige », qui comprend notamment la création « d’une nouvelle réserve neige de 35 millions pour payer les dépenses excédentaires liées au déneigement pour la saison hiver 2018. »

Le reste servira à l'absorption du déficit d'agglomération, à la gestion des arrondissements et à la mise en oeuvre des mesures du budget.

« Elle a menti à la population »

L’opposition a fortement réagi en découvrant ces nouvelles données.

[Valérie Plante] était en connaissance de toutes ces informations. Elle a menti à la population montréalaise. Lionel Perez, chef de l'opposition officielle à la Ville de Montréal

« Cette augmentation de taxes n’était absolument pas nécessaire, déplore-t-il. Elle avait les marges de manœuvre dégagées d’après les efforts qu’on avait faits dans notre administration en 2017. »

« La mairesse Plante savait pertinemment que la Ville se dirigeait vers un surplus quand elle a préparé son budget pour 2018, précise M. Perez dans un communiqué. Dans ces circonstances, jamais la taxe de l’eau n’aurait dû être augmentée dans le budget 2018 et la hausse des charges fiscales pour les immeubles non résidentiels aurait dû se limiter à 0,9 %, comme en 2016 et 2017, au lieu d’assommer les commerçants de Montréal avec une augmentation de 3 %. »

M. Perez ajoute du même souffle que le bilan financier 2017 démontre que l’ancienne administration de Denis Coderre « a laissé Montréal en excellente santé financière ».