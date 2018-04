Un texte de Thomas Deshaies



Le bâtonnier du Québec, Me Paul-Matthieu Grondin, estime que les problèmes du système de justice sont connus depuis trop longtemps.



« On arrive avec beaucoup de recommandations, puis il y en a qui datent depuis à peu près 50 ans », a-t-il déclaré en marge de l'audience.



Dans un mémoire déposé jeudi, le Barreau du Québec a formulé 36 recommandations et espère que les élus feront preuve de volonté politique, comme l'explique la bâtonnière de l'Abitibi-Témiscamingue, Me Nathalie Pelletier.

Il y a des choses qui peuvent se régler rapidement : le pont aérien, les quartiers cellulaires, les services sociaux. Des choses qui ne demandent pas une infrastructure extraordinaire, mais ça prend une volonté politique. Me Nathalie Pelletier

Droits bafoués



Me Nathalie Pelletier affirme qu'il n'est pas rare que les droits des autochtones soient bafoués, notamment en raison du manque de moyens.

Lorsqu'une personne est arrêtée et n'a pas le droit à son enquête sur caution parce qu'elle est dans le transport entre le Nord puis ici, puis qu'on dépasse les délais prescrits par le Code criminel qui est de trois jours, effectivement, ça devient de la détention illégale. Me Nathalie Pelletier

Elle a affirmé qu'il n'était pas exceptionnel que des détenus soient dans l'obligation d'attendre huit à dix jours avant de voir un juge.



Des citoyens n'auraient d'ailleurs pas toujours accès à des interprètes dans les communautés du Nord. C'est ce qu'a déclaré l'avocat Claude Benoît, qui accompagnait les bâtonniers. « Souvent, quand on dit aux personnes judiciarisées qui ne parlent ni français ni anglais que ce sera retardé d'une semaine ou deux, ils préfèrent procéder avec le peu qu'ils connaissent de l'anglais », a-t-il observé.

L'absence de moyens contribue à créer un sentiment d'une « justice expéditive », dans les régions éloignées, selon Paul-Matthieu Grondin. En effet, le personnel judiciaire n'est que de passage sur une courte période de temps et doit à régler beaucoup de dossiers en peu de temps, toujours selon M. Grondin.



Institut de droit autochtone



Le Barreau du Québec recommande notamment la création d'un Institut de droit autochtone afin d'intégrer les coutumes et traditions juridiques autochtones au droit canadien.



Une formation devrait être obligatoirement dispensée pour les travailleurs des comités de justice, selon le Barreau du Québec, qui estime aussi que ces comités devraient être davantage soutenus financièrement.



L'organisme réclame que l'Assemblée nationale adopte la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.



Rappelons que le fédéral s'est déjà engagé à harmoniser ses lois aux principes de cette déclaration.