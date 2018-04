Attention divulgâcheurs - Si vous n'avez pas vu le dernier épisode de la deuxième saison de District 31, ne lisez pas la suite de cet article.

Un texte de Pascale Fontaine et Cécile Gladel

Contrairement au mystère qui entourait le sort de Nadine Legrand l’an dernier, ce dernier épisode répond à plusieurs questions qui pouvaient tenailler les amateurs de la quotidienne policière. On connaît enfin les circonstances entourant la mort du personnage de Magalie Lépine-Blondeau, au volant de sa moto. Pour son acolyte Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis), il a enfin le loisir de confronter l’assassin de son amoureuse, le redoutable chef des motards Christian Phaneuf (Emmanuel Auger).

Plusieurs ficelles ne sont pas encore tout à fait attachées, notamment la mort de Jeff Morin (Luc Picard). « Personne ne l’a vu mort. Je me demande si ce n’est pas le frère de Jeff qu’on a trouvé dans le bois. Ce sont des jumeaux. Je ne suis pas sûre que c’est Jeff sur les photos », laisse entendre Amélie Bérubé (Charlotte Legault) à Laurent Cloutier (Patrick Labbé).

Et enfin, coup de théâtre digne d’un western avec ce trio des services secrets formé du commandant Daniel Chiasson (Gildor Roy), Maxime Vézeau (Vincent Leclerc) et de Laurent Cloutier.

Emmanuel Auger dans le rôle de Christian Phaneuf dans le dernier épisode de la deuxième saison Photo : Aetios productions

Après un tel renversement, Radio-Canada a décidé de cuisiner le scénariste derrière la série. Entrevue.

Radio-Canada : L’an dernier, avec la possible mort de Nadine Legrand, vous aviez laissé les téléspectateurs avec un gros point d’interrogation. Cette année, vous les laissez sur quelque chose de beaucoup plus fermé, notamment avec le trio qui a tué Phaneuf. Nouvelle tactique?

Luc Dionne : C’était surtout par souci de ne pas répéter ce qu’on avait fait l’an dernier. [Quand on se pose la question] « Est-il mort? Est-elle morte? », on l’a fait une fois. Ça dépend aussi où l’histoire nous amène et je voulais quelque chose de très surprenant. Pour moi, une finale, c’est quelque chose qui nous laisse sur une émotion, un questionnement qui dure un certain temps ou ça peut être aussi bête que « voilà, c’est comme ça que ça se termine. » C’est une surprise parce que c’est quelque chose qu’on n’avait pas prévu.

Au contraire, on s’attendait à ce que Christian Phaneuf soit libéré par des complices.

L.D. : Ç’a été réfléchi comme ça justement pour donner cette impression, mais c’est mon style d'écriture (rires). J’aime donner de fausses pistes pour créer la surprise!

Aviez-vous d’autres fins possibles?

Non, on s’est décidé très tôt sur la fin qu’on a vue. À partir du moment qu’on discute d’une fin comme ça et qu’on a la surprise, on se dit que les autres auront la même aussi. Comme c’est une idée surprenante, on n’a pas essayé de trouver autre chose.

L’histoire nous amenait là aussi, notamment avec la courbe dramatique du commandant Chiasson ces trois dernières semaines. Il est marabout, se blâme pour la mort de Nadine, il commence à lever le coude… Il y a cette détresse psychologique. Mais, en ayant appartenu aux services secrets – on ne peut pas appeler ça le SCRS –, il a le caractère, la capacité de se relever. Il prend ensuite la décision que ça finisse ainsi en voyant la situation dégénérer.

Une scène du dernier épisode de la deuxième saison Photo : Aetios productions

Est-ce que le commandant Chiasson pensait que le chef des motards allait lui échapper pour le tuer ainsi?

Je ne pense pas. [Cette opération à la toute fin], ce n’est pas une décision qu’il peut prendre seul. Il faut avoir l’accord de quelqu’un de très haut placé pour poser ce geste, sinon c’est un homicide. J’ai l’impression qu’ils sont convaincus que même à l’intérieur du service, ils seront incapables de contrôler ce gars-là. Il a trop de pouvoir à cause des grandes opérations d’écoute électronique. Il est devenu un danger public qui menace l’ordre au pays. Ce n’est pas pour rien qu’on décide de lui coller des accusations de terrorisme.

Maxime Vézeau est-il le Jack Bauer québécois?

Je ne suis pas en mesure de vous répondre parce que je n’écoute pas la série 24 heures chrono! Je ne suis pas quelqu’un qui écoute beaucoup de fiction. Ça m’intéresse parce que j’en écris, mais dans mes temps libres, je préfère de loin les documentaires qui me nourrissent beaucoup plus que la fiction. Sinon, je referais ce qui a déjà été fait et ça ne serait qu’une pâle copie de ce qui se fait ailleurs.

Nous avons récemment interviewé Charlotte Legault ainsi que Emmanuel Auger. Leurs rôles ont beaucoup évolué alors qu’on ne devait pas les voir aussi longtemps à l’écran. Comment travaillez-vous cette évolution? Les comédiens vous inspirent-ils?

C’est un rapport mutuel entre un auteur et le comédien, surtout dans une quotidienne parce que. La série est en ondes et on complétait encore l’écriture. Les personnages récurrents peuvent toujours nous influencer dans la façon dont on écrit les choses.

La première fois qu’un personnage met le pied dans une série, on se demande toujours pourquoi il est là, à ce moment-là. À partir de là, on bâtit le personnage. Mais moi, la communication avec le comédien et moi avec le personnage, ça se fait sur une base quotidienne. Ils me nourrissent et je peux m’adapter à ce qu’ils me donnent. Comme tout n’est pas écrit avant, ça permet de se réajuster.

Vous faites appel à la voix de l’animateur Alain Gravel à la fin du générique afin d’indiquer que le chef des motards a bel et bien été descendu par les siens, selon les enquêteurs. D’où vient cette idée?

L. D. : Alain Gravel a creusé pendant des années ce genre de nouvelles pour trouver la vérité, bien avant qu’il ne devienne animateur. C’était son boulot et c’est un grand journaliste à la tête de l’émission Enquête. Et comme il a une voix radio-canadienne et que je l’aime beaucoup, alors oui [on a fait appel à lui]. C’est toujours plaisant d’entendre des gens qui ont une grande crédibilité pour participer à nos émissions.

Qu’en est-il de la chanson The Way de Fastball qui accompagne la fin de Christian Phaneuf? Ça change le ton.

C’est un peu mon choix, cet espèce de clin d’oeil à la Tarantino. On est un peu dans le même genre de fin, alors je me disais : bon, on découvre les trois cagoulards. Chacun enlève leur cagoule et je vais mettre cette chanson là-dessus. Alors je l’ai écrit dans le scénario et je trouve que ça marche super bien. Ce n’est pas nécessairement au niveau des paroles par rapport ni au niveau de l’histoire, c’est plus l’ambiance.

Va-t-on voir de nouveaux personnages l’an prochain?

Oui, il y en a certains qui devront être remplacés, mais l’an prochain, c’est l’an prochain!

Les propos rapportés ont été édités pour des besoins de concision.