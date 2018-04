Il y a 15 ans, 20 % des accouchements se faisaient par césariennes, alors qu’aujourd’hui, ce taux est de 23 %.

La porte-parole de l’ICIS, Chantale Couris, indique que cette hausse pourrait, d’une part, être due à l’évolution des pratiques médicales, mais aussi, d’autre part, au fait que les femmes ont des enfants de plus en plus tard au cours de leur vie.

Malgré cette constante augmentation, la Saskatchewan demeure toutefois au dernier rang du palmarès canadien quant au nombre de césariennes pratiquées.

À l’échelle de la province, c’est dans le nord qu’on enregistre le plus faible taux d’accouchement par césarienne. L’Autorité de santé d’Athabasca explique ce phénomène, entre autres, par le fait que plusieurs femmes sont transférées dans les hôpitaux de plus grands centres urbains pour leur accouchement.

Le plus haut taux d’accouchement par césarienne, en Saskatchewan, est observé dans la région de Five Hills, soit où sont situées les villes de Moose Jaw et de Gravelbourg.

Avec les informations de Miriane Lemers-Demay