« Il faut se demander : "Comment est-ce que j’exerce mon jugement en votant?", plutôt que : "Est-ce que mon vote reflète mon point de vue personnel en matière de politique publique?" », explique Mme Gagné.

« Je ne peux plus être la personne qui fait du lobbying pour une cause personnelle [...], pour l’établissement pour lequel je travaillais. Il faut vraiment faire ce changement-là, et ça prend de la discipline. On en jase avec d’autres sénateurs, c’est un ajustement à faire », dit-elle.

Le plus grand défi pour moi durant les deux dernières années, ç'a été de comprendre mon rôle en tant que sénatrice. Raymonde Gagné, sénatrice du Manitoba

Ce rôle, indique-t-elle, consiste à porter un second regard attentif et indépendant sur un projet de loi, en tenant compte des intérêts nationaux du Canada, des peuples autochtones, des régions et de « tous les segments sous-représentés de la population canadienne ».

Récemment, un journal de Winnipeg soulignait l'attention grandissante des lobbyistes envers les sénateurs. Raymonde Gagné explique que les rencontres avec des lobbyistes peuvent lui permettre de mieux comprendre les enjeux que soulèvent un projet de loi.

« On est sollicités de tous bords, de tous côtés, mais pour moi, il faut que je retourne à ce qui m’intéresse [...] Je représente le Manitoba et je représente aussi les communautés de langues officielles en situation minoritaire, et je me tiens à ça », déclare-t-elle.

« Au-delà de ça, dépendant des comités sur lesquels je siège, dépendant aussi du projet de loi, je vais m’intéresser à certains enjeux, et quand il s'agit d’évaluer un projet de loi, j’aime entendre les deux côtés de l’histoire », précise-t-elle.

Pour Mme Gagné, il y a encore du travail à faire pour outrepasser les « jeux politiques » du Sénat. Elle croit que le nombre croissant de sénateurs indépendants est prometteur.

« [Néanmoins], il y a encore beaucoup de défis et de travail à faire pour rendre le Sénat plus indépendant en tant qu’institution », dit-elle.

Le premier ministre, Justin Trudeau, a nommé Raymonde Gagné sénatrice en 2016. Ses interventions les plus médiatisées portent sur son travail avec le Comité sénatorial permanent des langues officielles, mais elle siège également aux comités de l’agriculture et des forêts et au comité du transport et des communications.

Avec des informations de Louis-Philippe LeBlanc