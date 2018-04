Interrogé par Catherine Richer dans l’émission Le 15-18, alors que la Journée du livre et du droit d’auteur se tient le 23 avril, Laurent Dubois voit ce sujet non comme un simple problème technique, mais comme une question de société.

Est-ce qu’on veut que tout le monde puisse prendre ce qui a été créé par chacun gratuitement et en faire exactement ce qu’il veut? Ou est-ce qu’on peut comprendre que derrière des créations, il y a des auteurs et des artistes […] et que ces gens-là gagnent leur vie avec les droits d’auteur? Laurent Dubois