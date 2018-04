Dévoilée voilà à peine deux mois, c’était l’une des séries les plus attendues sur Netflix cette année. L’histoire d'un fait divers qui embrase une ville américaine après qu’un adolescent noir eut été tué par un policier blanc n'aura pas de suite.

Les actrices Regina King et Clare-Hope Ashitey y tiennent les rôles principaux, interprétant respectivement la mère du garçon et la procureur qui mène l'enquête. Composée de dix épisodes, Seven Seconds s’inspire notamment du mouvement Black Lives Matter, lancé par la communauté noire pour dénoncer les violences policières.

« La première saison est une histoire complète, autonome, que nous serons fiers de présenter sur Netflix dans les années à venir », a commenté Cindy Holland, vice-présidente chargée du contenu original diffusé sur la plateforme.

On ne connaît pas les raisons qui ont poussé Netflix a arrêter la série. Les dirigeants ont pris l’habitude de ne pas communiquer leurs cotes d’écoute.

Cette décision n’empêchera pas Netflix de faire la promotion de Seven Seconds pour que la série se retrouve nommée aux prochains prix Emmy, les Oscars de la télévision américaine.