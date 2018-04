Les travailleurs de Labrador City ont eux aussi rejeté cette entente de principe, mardi, mais dans une proportion de 76,5 %.

Contrairement aux travailleurs du Labrador, qui sont en grève depuis trois semaines, ceux de Sept-Îles doivent attendre la décision du Conseil canadien des relations industrielles concernant les services essentiels avant de débrayer.

L'audience pourrait avoir lieu encore dans quelques semaines.

Nicolas Lapierre, le coordonnateur régional du syndicat des Métallos, estime que les travailleurs de Sept-Îles ont rejeté l'entente de principe par solidarité envers les travailleurs du Labrador.

L’équation que les travailleurs ont faite par ce vote-là, c’est de dire si ce n’est pas réglé au nord, on n’aura pas plus de contrat et de minerai. Nicolas Lapierre, coordonnateur régional du syndicat des Métallos

Les dirigeants du syndicat ne voient pas dans ce vote un désaveu par leurs membres.

« On est convaincus que si ça avait voté oui au nord, l’entente de principe aurait été entérinée, c’est venu tout changer la dynamique », indique Nicolas Lapierre.

Nicolas Lapierre, coordonnateur régional des Métallos Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Des gains avaient notamment été réalisés avec l’entente de principe en ce qui a trait aux garanties en cas de changements technologiques.

Les travailleurs tiendront une grande marche vendredi à 16 h 30 à Sept-Îles en solidarité avec leurs collègues de Labrador City, qui sont en grève depuis le 27 mars.

Les syndiqués de Sept-Îles ont également signé de façon symbolique un drapeau qui sera envoyé aux travailleurs en grève de Labrador City.

Réaction de la minière

Dans un communiqué émis en fin d'après-midi, IOC affirme que cette entente était juste et équitable et permettait à la compagnie de « pouvoir s'ajuster aux hauts et aux bas des cycles miniers dans le but de demeurer concurrentielle ».

La direction d'IOC se dit disposée à poursuivre les discussions dans le but d'en arriver à une entente prochainement.

D'après les informations de Katy Larouche