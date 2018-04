« Nous devons tous faire plus attention et nous appliquer davantage afin de produire des objets recyclables propres et purs », dit le superviseur de la division de la gestion des déchets à la Ville de Winnipeg, Mark Kinsley.

Nous nous rendons compte que ces changements à l’industrie du recyclage et à notre liste de matériaux acceptables portent à confusion. Mark Kinsley, superviseur de la division de la gestion des déchets, Winnipeg

Il explique que le logo triangulaire du recyclage ne correspond pas toujours aux capacités de recyclage de la Ville. La styromousse, par exemple, comporte un triangle avec le numéro 6, mais Winnipeg ne recycle pas la styromousse.

Ce qu’une ville peut recycler dépend largement de la technologie de ses usines de tri de recyclage. Ainsi à Winnipeg, comme les courroies qui transportent le recyclage sont noires, les machines sont incapables de détecter les objets en plastique noir qui s’y trouvent, note M. Kinsley.

Il recommande de nettoyer des pots de confiture ou de yaourt et de rincer des bouteilles avant de les recycler. De même que le carton souillé, comme une boîte qui abritait une pizza bien grasse, ne peut pas être recyclé.

Des informations détaillées sur le recyclage à Winnipeg sont disponibles sur le site web de la Ville.

57 % du recyclage de Winnipeg part en Chine

Une large portion des matières recyclables de Winnipeg est vendue à la Chine. Selon un rapport de la Ville, environ 70 % du papier recyclé et environ 57 % des matières recyclables jetées dans les bacs bleus sont envoyés en Chine. Mais le pays a récemment resserré ses exigences par rapport à ces matériaux qu'elle importe de l'Occident.

En février, la ville a octroyé une enveloppe supplémentaire de 1,5 million de dollars sur deux ans à la firme Emterra, responsable du processus de recyclage à Winnipeg, pour que la qualité des matériaux recyclables qu’elle récolte soit conforme aux nouveaux standards de la Chine.

La Ville est maintenant à la recherche d’une compagnie pour remplacer Emterra. Le comité exécutif de la Ville a voté le 17 avril pour attribuer le contrat de 112 millions de dollars sur 10 ans à la compagnie ontarienne Canada Fibers. Le but est de trouver une firme capable de répondre aux exigences de la Chine.

Avec des informations de Rémi Authier et de Holly Caruk