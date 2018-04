La présence de substances chimiques, comme le THM et le AHA, dont le taux dépasse à l'occasion quatre fois les normes de Santé Canada inquiète les citoyens de Petit Rocher.

La formation de THM et de AHA dans l'eau se fait lorsque le chlore entre en contact avec des matières organiques, comme des feuilles mortes. « Le chlore est important parce que c'est la molécule qui va permettre de désinfecter l'eau », explique Céline Surette, professeure de chimie environnementale à l'Université de Moncton.

Le chlore sert à éliminer les micro-organismes et les bactéries, mais est-ce que la consommation d'eau contenant des THM et des AHA, dont le taux est plus élevé que la norme, est nocive pour la santé?

Y'a des études qui ont, qui ont été faits qui montrent qu'y'a un risque légèrement accru de développer certains types de cancer sur une exposition chronique à long terme, donc sur plusieurs années. Céline Surette, professeure de chimie environnementale à l'Université de Moncton.

La chimiste croit toutefois qu'il est facile d'élimer toute crainte chez les citoyens. « Dans le cas du THM et du AHA, on a vraiment l'option d'utiliser des filtres ou encore, de mettre l'eau au réfrigérateur, de la laisser reposer un peu pour pouvoir éliminer ces molécules-là. »

À lire aussi : Qualité de l'eau potable : des citoyens de Petit-Rocher s'impatientent

L'eau embouteillée, une solution?

Toutefois, certaines personnes, pour être certain de ne pas être exposé à ces substances vont se tourner vers l'eau embouteillée. Solution que Céline Surette n'est pas certaine d'aprouver : « Faut savoir que l'eau embouteillée va pas être analysée de façon aussi rigoureuse que de l'eau qui est dans un système municipal. »

Elle estime que la présence de THM ou d'AHA est une risque partout où il y a de l'eau de surface, comme c'est le cas de Petit-Rocher, qui puise son eau dans la rivière Nigadoo.

C'est quelque chose qui peut arriver si on n'a pas de système de filtration. Céline Surette, professeure de chimie environnementale à l'Université de Moncton.

À Petit-Rocher, on étudie justement la possiblité de construire une usine de filtration au coût de trois millions et demi de dollars, une facture qui serait assumée en partie par les gouvernements.

Radio-Canada a tenté d'obtenir des entrevues avec un responsable de Santé publique ou du ministère de l'Environnement, mais personne n'était disponible pour commenter.

D'après le reportage de François Vignault