Le TIFF a précisé qu'il s'agissait d'un nouveau poste et d'un élargissement de son rôle actuel de directeur artistique, qu'il occupe depuis 2012.

Auparavant, Cameron Bailey a été codirecteur du festival, de 2008 à 2012. Il s'était joint au TIFF en 1990 à titre de programmateur.

Il assumera ses nouvelles fonctions à compter du 1er octobre, après l'édition 2018 du festival et le départ du directeur actuel Piers Handling. Ce dernier avait annoncé en juillet que le TIFF de 2018 serait son dernier.

Le TIFF a indiqué que son conseil d'administration avait décidé de choisir deux codirigeants, qui collaboreront étroitement.

Le poste de Cameron Bailey sera axé sur la direction artistique et l'organisation. L'autre, celui de directeur général et de codirigeant, se concentrera sur les affaires et l'optimisation des revenus.

Le conseil d'administration dévoilera le directeur général et codirigeant avant le festival de cette année, qui se tiendra du 6 au 16 septembre.