La Commission géologique du Yukon prédit que la formation aura complètement fondu, ou se sera effondrée, d’ici les cinq prochaines années.

Les prédictions sont basées sur des mesures prises dans la cave au cours des 13 dernières années utilisant des images aériennes de Google Maps. En 2005, la cave mesurait 250 mètres de longueur et elle est maintenant de 100 mètres.

« Ça disparaît définitivement. Ça semble s’être accéléré dans les dernières années », explique Jeff Bond, un géologue de la Commission géologique du Yukon.

De plus en plus de randonneurs s’aventurent vers le site. Plus tôt ce mois-ci la commission a publié un avertissement pour demander aux aventuriers de ne pas se rendre à l’intérieur de la cave.

La fonte se fait graduellement aux deux extrémités et provoque la chute de morceaux de glace d’une épaisseur pouvant atteindre 50 cm, selon Jeff Bond. « Ça pourrait tuer quelqu’un à l’intérieur », soutient-il.

Il recommande aux randonneurs de se rendre jusqu’au site, mais de ne pas se rendre à l’intérieur.

La cavité est située sur des terres publiques, ce qui fait en sorte que la commission n’a pas l’autorité pour empêcher les aventuriers d’y entrer.

D'après les informations de Jackie McKay de CBC