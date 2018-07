Officiellement créée aux États-Unis en 2007, la Journée des disquaires indépendants (Record Store Day, dans les marchés anglo-saxons) a désormais une portée universelle. Chaque année, de New York à Melbourne en passant par les Pays-Bas et le Québec, des milliers de disquaires proposent des nouveautés, des rééditions et des albums inédits en format vinyle d’artistes établis, méconnus ou disparus.

L’un des disques les plus étonnants qui sera sur le marché au Québec le samedi 21 avril est sans aucun doute la réédition de l’album Advienne que pourri, des Bons À Rien. Paru en 1993, le disque était à l’époque une bombe abrasive qui allait bien dans l’air du temps.

Si aux États-Unis les jeunes vibraient au son de la vague grunge et des plus récents disques de Nirvana (In Utero), de Pearl Jam (Vs.), de Soundgarden (Badmotorfinger) et des Smashing Pumpkins (Siamese Dream), au Québec, de jeunes groupes comme Grimskunk, Banlieue Rouge, Les Secrétaires Volantes, Overbass et Groovy Aardvark ruaient dans les brancards.

Encore d’actualité

Certaines des chansons d’Advienne que pourri ont encore une résonnance contemporaine, que l’on pense à Ch’t’écoeuré, Charognards et Démocrasserie. Comme quoi, certaines choses n’ont guère changé en 25 ans. Ce n’est curieusement pas à l’initiative de l’un des membres du groupe que l’album culte du punk rock québécois (re)voit le jour.

Marc-André Pilon est professeur et écrivain, mais dans une autre vie, il était le batteur d’un groupe nommé Les Ordures Ioniques. C’est un peu avant cette incursion dans la musique qu’il a croisé Les Bons À Rien.

« J’ai vu la première fois Les Bons À Rien en spectacle dans un bar à Dorion, se souvient-il. J’avais 15 ans. J’écoutais beaucoup les artistes de la scène alternative à cette époque. Ça m’a marqué. C’était comme du punk agressif, un peu hardcore, et ça démontrait qu’on pouvait faire ça en français. Quand on a commencé à donner des spectacles avec notre band, Les Bons À Rien nous ont pris sous leur aile. »

Près d’un quart de siècle plus tard, c’est l’écoute des chansons d’antan qui ont donné à Pilon l’idée de faire découvrir ce groupe à une nouvelle génération.

J’écoutais la cassette dans mon auto et je trouvais que l’on devait faire de quoi. Je suis un fan de vinyles depuis toujours. Et c’est là que je me suis dit que, tant qu’à attendre que quelqu’un d’autre le fasse , pourquoi ne pas rééditer le disque? Auteur

« Au départ, je voulais simplement m’impliquer dans le processus. Peut-être financer une partie de l’opération, quelque chose comme ça, mais pas nécessairement participer à la production. Finalement, après avoir parlé aux gars, je me suis pas mal occupé de toute l’affaire. »

Sociofinancement rentable

« Personnellement, je voulais tenir ce vinyle dans mes mains. La distribution, ce n’est pas ce qui m’emballe le plus (rire). L’opération a été presque entièrement financée par les amateurs à la suite d’une campagne de sociofinancement – notamment par l’entremise du site Projet Papineau. On a pressé 500 disques en noir et en couleur. Les 220 vinyles de couleur ont déjà été réservés avant la parution du disque, lors de la Journée des disquaires. »

Finalement, est-ce la solution pour faire redécouvrir une certaine partie de notre passé musical au Québec? La partie qui n’a pas eu droit aux milliers de rotations sur les radios commerciales, s’entend.

« Je ne sais pas. Parfois, les groupes préfèrent rééditer eux-mêmes plutôt que laisser quelqu’un s’en charger à leur place. Il y a bien quelques disques que je serais prêt à rééditer, mais ils n’ont pas le même statut culte qu’Advienne que pourri. »

Le disque réédité aura même droit à un lancement au Vinyle Chope, samedi, à 17 h. Et dites-vous que l’entreprise n’est pas purement nostalgique. Les Bons À Rien – en version 2018 avec Daniel Brodeur, Jean-François Roux, Hugo Caron, Valérie Lapierre et Martin Samson – reprennent du service sur scène cette année. Premier concert : une apparition au Rockfest de Montebello.

Tout ça au moment où Grimskunk s’apprête à mettre en marché un nouveau disque (Unreason in the Age of Madness) la semaine prochaine (27 avril). La musique qui écorche, parfois, c’est comme les saisons. C’est cyclique.

Le premier disque des Colocs

Si Advienne que pourri est vraisemblablement le vinyle québécois réédité le plus inattendu de 2018, le tout premier disque des Colocs, lui, risque d’être le plus populaire.

Les Colocs, paru lui aussi en 1993, a propulsé à l’avant-scène le groupe québécois le plus important des années 1990. Des chansons désormais essentielles du répertoire québécois (La rue Principale, Julie, Passe-moé la puck, Séropositif Boogie, La Traversée, Juste une p’tite nuite) ont été révélées par ce disque qui n’a jamais été produit en format vinyle à l’origine.

Le chanteur des Colocs, Dédé Fortin Photo : Radio-Canada

Il y aura trois versions de l’objet : en noir, de couleur orange et translucide. Des rééditions des albums des Marmottes Aplaties seront aussi en vente, tout comme une réédition du premier minidisque d’Arcade Fire. Et ça, c’est sans compter les dizaines de rééditions d’artistes internationaux. Un samedi chargé, comme d’habitude.

Lecture de chevet

Si la Journée des disquaires indépendants vous intéresse, le livre de Gary Calamar et Phil Gallo, Record Store Days: From Vinyl to Digital and Back Again (Sterling, 2009) est un incontournable.

Non seulement il retrace l’origine du mouvement de masse, mais il est aussi un fabuleux historique des magasins de disques les plus importants des États-Unis du 20e siècle comme Tower Records, Sam Goody’s, Ernest Tubb Record Shop, Rhino Records, etc.

Certaines de ces enseignes ont disparu ou n’ont plus que des points de vente sur Internet. Vous n’avez pas idée du nombre d’heures que j’ai passées dans les Tower Records de Boston, de La Nouvelle-Orléans et de Los Angeles (sur Sunset Strip), ou dans le Rhino Records situé en Californie. Des kilomètres de disques à perte de vue... Le bonheur.