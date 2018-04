Pas moins de 10 000 spécimens vivants ou naturalisés seront présentés et l'Aquarium attend tout autant de visiteurs pour venir les admirer.

« L’entomologie, c’est un monde incroyable qui est méconnu du public. Les insectes, ça apporte une drôle d’expression dans le visage des gens, pourtant ils sont fascinants. C’est environ 90 % de la vie présente sur la terre », explique Francis McNicoll, coordonnateur aux événements de l'Aquarium du Québec.