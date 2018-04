Dans son jugement, la juge Claude Dallaire écrit que « le caractère véritable de cette loi n'a rien de tordu, de caché, de malsain, ni d'illégal, de sorte qu'aucune intervention de la Cour supérieure du Québec n'est requise ».

Aucune atteinte à la Charte n'a été commise. La juge Claude Dallaire

C'est l'ancien chef du Parti égalité (Equality Party) Keith Henderson qui tentait de la faire invalider depuis 2001. Le Procureur général du Canada s’était joint à cette contestation en 2013, sous le gouvernement conservateur du premier ministre Stephen Harper. Ils contestaient la validité des articles 1 à 5 et 13 de la loi 99, dont celui définissant une majorité comme étant 50 % des voix + 1 vote.

Le Procureur général du Québec et la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) ont défendu la loi 99 devant la Cour supérieure.

Maxime Laporte, président de la SSBJ, a salué le jugement rendu par la juge Dallaire, le qualifiant d'« historique ».

Dans l’histoire de ce pays, rares ont été nos victoires. Eh bien, aujourd’hui, nous, le peuple québécois, nous avons gagné. Nos droits inaliénables, nos fondements démocratiques, notre statut juridique, tels que formellement énoncés par la loi 99, ont été entièrement sauvegardés par la Cour supérieure, cela dans toute leur portée. Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste

« Mais est-ce vraiment là une victoire? Plutôt, n’aurons-nous fait, au fond, que sauver les meubles », a-t-il toutefois ajouté.

Selon lui, il ne serait pas surprenant que la cause soit portée en appel. « M. Henderson n'a certainement pas obtenu le jugement qu'il voulait aujourd'hui, alors ce sera évidemment à lui et ses procureurs à étudier leurs recours. [...] On n'est pas au bout de nos peines constitutionnelles, y compris dans ce litige. »

La loi 99 a été adoptée par le gouvernement du Parti québécois de Lucien Bouchard en 2000, dans la foulée de l'adoption de la loi C-20 sur la clarté référendaire par le gouvernement fédéral. Cette dernière énonce que le gouvernement canadien doit s’assurer de la clarté de la question posée lors d’un référendum sur la souveraineté de même que de l’expression d’une majorité claire.

Plus de détails à venir.