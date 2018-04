Un texte de Jean-Fançois Deschênes

Tout d’abord, il y a l’achat d’un camion à échelle. Il s’agit d’un équipement important qui manquait à Saint-Anne-des Monts. Les pompiers utilisaient jusqu'à maintenant une échelle traditionnelle, non attachée au camion.

Le véhicule permettra d'améliorer les interventions pour une cinquantaine de bâtiments à plus de trois étages, comme l’hôpital par exemple.

Le camion à échelle permettra de sauver des vies, mais aussi, il assurera la sécurité des pompiers. « C'est beaucoup plus sécuritaire, [ça amène de] la stabilité », explique Guy Gagnon, un pompier volontaire qui cumule 27 ans d’expérience. « La différence entre notre échelle aérienne et une échelle normale, [c'est que] le vent peut faire tomber notre échelle normale. »

Un camion neuf comme celui-là coûte plus d'un million et demi de dollars.

Sainte-Anne-des-Monts a dû se résigner à en acheter un de seconde main. Il a été trouvé aux États-Unis, plus précisément dans l’État du Kansas pour un peu plus de 300 000 $.

La région en profitera pour au moins 20 ans, assure le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes.

Nous, on l'a fait avant qu'il arrive quoi que ce soit. Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

Les acquisitions ne s'arrêtent pas là.

Il y a aussi la MRC de La Haute-Gaspésie qui vient de recevoir plus de 200 000 $ de Québec pour acheter entre autres des remorques, traîneaux ou VTT par exemple.

Ces équipements seront installés dans les casernes de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, Saint-Maxime-du-Mont-Louis et Sainte-Anne-des-Monts.

L'argent provient d'une toute nouvelle enveloppe de 12 millions de dollars de Québec dédiée aux MRC de la province pour ce type d'interventions. C'est une bonne nouvelle pour le chef du service des incendies de la MRC de La Haute-Gapsésie, Carol Dugas, parce que certaines casernes n'avaient rien pour intervenir dans l'arrière-pays. « Les appels tombent dans notre cour à nous quand ils ne savent pas où les répartir pour sauver ces vies, ces gens-là »