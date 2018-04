Une équipe de chercheurs en cybersécurité a découvert un fichier non protégé en ligne contenant 48 millions de profils très détaillés, assemblés par l'entreprise américaine Localblox à partir notamment d'informations disponibles sur les réseaux sociaux. Ces profils, qui rappellent ceux obtenus par Cambridge Analytica, pourraient exposer les personnes visées à des vols d'identité et de la fraude, en plus de servir à orienter l'opinion publique lors d'élections.