Le vieillissement de la population, entre autres, cause une importante pénurie de main-d'œuvre. Beaucoup de postes sont à pourvoir dans plusieurs secteurs, dont le tourisme, la restauration, la santé et l'éducation.

Tenue à Pointe-à-la-Croix, l’activité a rassemblé une trentaine de personnes, des employeurs, des représentants des municipalités et d'organismes comme la Société de développement de la collectivité (SADC).

Les participants ont abordé les enjeux du recrutement de la main-d'œuvre et l'attractivité des milieux de vie.

Selon Bruce Wafer, préfet suppléant à la MRC Avignon, il faut sortir du lot.

« Il faut se démarquer au niveau de la province et des autres régions, affirme-t-il. On va se pencher sur [la façon de faire pour] attirer davantage de monde ici. On va faire nos efforts pour attirer et accompagner les entreprises du territoire. »

Statistiques

Un peu plus de 23 % des habitants de la MRC ont 65 ans et plus, ce qui est plus élevé qu’ailleurs au Québec (18,3 %).

En 2036, on prévoit que les gens de 65 ans et plus devraient représenter 38 % de la population de la Gaspésie-Îles.

Avec les informations de Pierre Cotton