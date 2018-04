Jim Watson a été inquiété par des propos d'Eugene Melnyk tenus la semaine dernière lors qu'une rencontre avec des partisans de l'équipe de hockey. M. Meylnyk avait indiqué que le processus par lequel doit passer leur projet de réaménagement des plaines LeBreton était plus difficile et risqué qu'il croyait au départ.

« C'est vraiment un coup de dés. Si nous nous trompons, nous nous trompons gravement. Ma préoccupation, c'est pourquoi nous quittons Kanata, où nous nous sommes stabilisés. Est-ce que nous déménageons pour être plus proches des gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas acheter de billets? », avait dit le propriétaire des Sénateurs.

Il avait déjà dit en décembre qu'un aréna au centre-ville n'était pas absolument nécessaire pour l'équipe.

Rappelons qu'une entente de principe survenue en janvier entre la Commission de la capitale nationale (CCN) et le groupe RendezVous LeBreton, dirigé par M. Melnyk, prévoit un projet de quatre millions de dollars incluant la construction d'un nouvel amphithéâtre pour les Sénateurs et des installations culturelles, communautaires et de divertissement. Le début de la construction doit commencer en 2019 ou 2020.

S'il reconsidère constamment sa mise, il doit nous le dire. Jim Watson, maire d'Ottawa

Après une rencontre avec les administrateurs de la CCN jeudi, le maire Jim Watson a laissé savoir qu'il demanderait des explications à M. Melnyk.

« C'est important pour moi quand on commence des négociations officielles de poser la question : est-ce que vous êtes sérieux et en faveur de continuer les discussions pour situer l'aréna dans les plaines LeBreton? Si la réponse est oui, alors on va continuer. Si la réponse est non, alors c'est une autre question », a-t-il dit.