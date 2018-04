Cette Chaire de l’UNESCO, qui est la première dans la province, sera spécialisée en diversité bioculturelle, durabilité, réconciliation et renouvellement. Les chercheurs travailleront en partenariat avec des organisations internationales en Amérique latine et en Afrique du Sud pour travailler à l’intégration des savoirs traditionnels autochtones aux savoirs dits « occidentaux ».

La professeure Maureen Reed Photo : Université de la Saskatchewan

La chaire sera dirigée par la professeure Maureen Reed et le professeur auxiliaire James Robson, de l’École en environnement et développement durable de l’Université de la Saskatchewan.

Le professeur James Robson Photo : Université de la Saskatchewan

Sébastien Goupil, secrétaire général de la commission canadienne pour l'UNESCO, a expliqué que les recherches de la Chaire viseront à comprendre comment « amener dans le dialogue » les peuples autochtones.

Les chercheurs se demanderont comment donner une plus grande place au savoir traditionnel autochtone dans notre réflexion sur l’environnement et comment mieux impliquer les jeunes. Ils étudieront aussi les différences entre les hommes et les femmes dans ces enjeux précis et se pencheront sur les systèmes de gouvernance et d’utilisation des ressources.

À travers la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et d’autres conventions internationales, « on reconnaît que le développement durable ne peut pas se faire sans l’implication pleine et entière des peuples autochtones », selon Sébastien Goupil.