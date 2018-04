La salle principale du Centre Sheraton était pleine pour la conférence de Mme Plante. Plus de 860 personnes – un record – ont assisté à la présentation, a déclaré en ouverture Michel Leblanc, président et chef de la direction de la CCMM. C'était encore plus que lors du premier discours de l'ex-maire Denis Coderre devant la même chambre.

Dans son allocution, la mairesse a vanté les mérites de sa nouvelle stratégie, baptisée Accélérer Montréal, qui vise à « saisir les nouvelles opportunités afin d'accélérer le développement économique de la métropole de façon durable, inclusive et innovante ».

Celle-ci a été rendue possible par l'entente Réflexe Montréal, signée dans la foulée de l'adoption de la loi sur le statut de métropole l'automne dernier, a fait valoir Mme Plante.

La stratégie en question prévoit notamment un investissement de 360 millions de dollars d'ici 2022, « un budget annuel supplémentaire de 40 millions par rapport aux dernières années », indique le communiqué de l'administration. Près de la moitié de ce budget – 150 millions – sera financée par le gouvernement du Québec.

De plus, « une trentaine de ressources » seront ajoutées au réseau PME MTL, dont le rôle est de financer et d'accompagner des entreprises.

La Ville de Montréal souhaite se concentrer sur cinq secteurs stratégiques au cours des cinq prochaines années, soit : les transports et la mobilité;

les industries culturelles et créatives;

l'industrie numérique;

les sciences de la vie et les technologies de la santé;

les technologies propres.

Plus de 500 personnes ont été consultées pour la rédaction de la Stratégie de développement économique 2018-2022 de la Ville de Montréal, a précisé Mme Plante lors de son allocution.

La mairesse en a également profité pour annoncer que la nouvelle signature visuelle pour la rue Sainte-Catherine sera présentée jeudi prochain et pour rappeler que sa première mission économique aura lieu en juin, au Japon.

Le discours de Valérie Plante a été fort couru malgré l'accueil mitigé réservé à la candidature de la chef de Projet Montréal lors de la campagne électorale de l'automne dernier.

Le premier budget de son administration avait aussi été mal accueilli par le milieu des affaires. Mais pas cette fois.

Le président de la CCMM, Michel Leblanc, a notamment déclaré en marge de la conférence qu'il appuyait les efforts de la Ville de Montréal pour « rapprocher les établissements d’enseignement et les entreprises afin de s’assurer d’un meilleur arrimage entre la formation et les besoins du marché », rappelant que « plusieurs secteurs sont en plein emploi et [que] nos entreprises s’inquiètent de la disponibilité future de la main-d’œuvre ».

« La Chambre suivra de près le dévoilement prochain des plans d’action [...] et y apportera sa contribution à l’occasion des consultations à venir », a-t-il promis.