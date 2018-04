Le SRAS s’est répandu depuis la province chinoise du Guangdong à partir de février 2003. De l’Asie, il atteint rapidement le Canada. L’Ontario et sa capitale Toronto sont particulièrement touchés.

Le 23 avril 2003, Toronto compte 140 cas de SRAS. Une vingtaine de personnes en décèdent. La panique s’empare de la communauté scientifique internationale et des villes où la maladie s’est propagée. Le système de santé ontarien est pratiquement submergé.

Cette même journée, un coup de massue est asséné à Toronto par l’OMS. Son groupe d’étude spécialisé en épidémiologie pointe du doigt la métropole. Il place Toronto sur sa liste des zones à risque pour contracter le SRAS et déconseille aux touristes de s’y rendre.

Le journaliste Christian Grégoire présente cette journée-là au Montréal ce soir un reportage sur la décision de l’OMS. Christian Grégoire capte bien l’atmosphère de surprise et de colère qu’éprouvent les autorités torontoises en apprenant la nouvelle. C’est un geste disproportionné pour l’ampleur de la crise selon les Torontois.

Aussitôt, les autorités de Toronto, de l’Ontario et du Canada unissent leurs efforts pour convaincre l’OMS de faire marche arrière. Il faut dire que l’impact sur l’économie de Toronto est considérable. Selon un rapport du gouvernement canadien, la décision de l’OMS provoque des pertes de 350 millions de dollars uniquement dans l’industrie touristique de la ville.

Un reportage de la journaliste Anne-Louise Despatie présenté au Téléjournal/Le Point du 24 avril 2003 illustre très bien la chute du tourisme à Toronto.