Par un simple « oui » à la question de l’animateur de radio Howard Stern concernant l’arrêt de la série après la huitième saison, Claire Danes a dû briser quelques cœurs chez les admirateurs de Homeland. Les rumeurs sur le sujet couraient toutefois depuis plusieurs semaines.

Claire Danes a indiqué se sentir « vraiment partagée » à l'idée qu’elle n’interprétera bientôt plus Carrie Mathison, agente surdouée, spécialisée dans la lutte contre le terrorisme, mais fragile psychologiquement à cause de son trouble bipolaire. Elle « sera prête » à dire au revoir à ce personnage qui est « un gros morceau » et qui lui a valu plusieurs prix d’interprétation (Golden Globes, Emmy, SAG).

Claire Danes a remporté en 2012 l'Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans Homeland. Photo : Jordan Strauss

En début d’année, Alex Gansa, cocréateur, producteur et scénariste de la série, avait déjà révélé qu’il tirerait sa révérence après la huitième saison.

Un dernier espoir pour la série?

En revanche, Showtime semble encore réticent à annoncer la fin officielle de la série. Des discussions auraient lieu pour que Homeland continue, avec de nouveaux producteurs et une nouvelle distribution.

Homeland avait vécu un premier virage important lors du départ de Damian Lewis, covedette de la série avec Claire Danes, après la troisième saison. L’acteur britannique incarnait le soldat Nicholas Brody qui, après avoir été retenu en otage par Al-Qaïda, revenait aux États-Unis et se voyait soupçonné, par Carrie Mathison, d’être lui-même devenu terroriste.

Diffusée depuis février, la septième saison touche à sa fin, avec un dernier épisode attendu le 29 avril.