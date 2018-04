1. LA « MIGRATION DU DÉSESPOIR » DES VÉNÉZUÉLIENS

Les Vénézuéliens fuient leur pays vers des États voisins. Photo : Radio-Canada

Près de 1 million de Vénézuéliens ont quitté leur pays au cours des trois dernières années. Des femmes enceintes, des enfants, des jeunes, mais aussi des personnes âgées, tous fuient la misère, la faim et un pays où ils ne voient plus d'avenir. Comment les États voisins les accueillent-ils?

Par Ximena Sampson

2. CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE TERRE?

Photographie prise lors de l'Expedition 47 montrant de l'espace le nord-ouest de la Chine Photo : NASA

En ce Jour de la Terre, dont la thématique cette année est la gestion des déchets de plastique, nous voulons savoir si vous connaissez bien votre planète bleue.

3. LE RWANDA, MODÈLE POUR L'AFRIQUE NUMÉRIQUE

Au Rwanda, il n'est pas rare que des jeunes s'adonnent à la programmation d'application dans leurs temps libres. Photo : Radio-Canada/Janic Tremblay

Un vent d'optimisme souffle sur le Rwanda, où la nouvelle génération voit dans les nouvelles technologies la clé de sa réussite. Propulsé par les politiques novatrices du président Paul Kagame, ce petit pays d'Afrique de l'Est est même à l'épicentre de la révolution numérique du contient. Portrait.

Par Janic Tremblay

4. MYLÈNE FLICKA RÊVE L'AFRIQUE

Mylène Flicka Photo : Radio-Canada/Pascal Golliet

Pour promouvoir de jeunes talents, la Béninoise Mylène Flicka a fondé un site web, Irawo, qui est aussi devenu un lieu de prise de parole. Rencontre.

Par Michel Désautels

5. ON VOUS RACONTE LA SEMAINE EN IMAGES

Manifestation dans le Starbucks de Philadelphie après que deux hommes noirs aient été arrêtés pour « intrusion ». Photo : Reuters/Mark Makela

L'ère Castro prend fin à Cuba, un ballet de bombes monopolise la crise syrienne et les scandales continuent de définir la présidence de Donald Trump. Une autre semaine fortement occupée dans l'actualité internationale. Retour en images.

Un texte d’Alain Labelle

6. JUSQU'OÙ PEUT-ON MANIPULER L'ADN DES ESPÈCES?

Un moustique Photo : Radio-Canada

Une technologie de modification génétique parmi les plus puissantes jamais créée, le forçage génétique, pourrait permettre d'éliminer la malaria, le Zika et d'autres fléaux. Mais au-delà de ces possibilités, elle soulève plus que jamais des interrogations sur nos rôles et nos responsabilités sur le monde vivant.

Par Binh An Vu Van

7. DES ÊTRES HUMAINS VIRTUELS POUR DÉJOUER L'IMPRÉVISIBLE EN CAS DE CRISE

Simuler des situations de crise avec des êtres humains virtuels permet d’évaluer les différentes réactions possibles dans la réalité, estiment des chercheurs américains. Photo : iStock

Comment planifier la réaction de centaines de milliers de personnes face à une catastrophe majeure? Des processus de gestion de crise de plus en plus près de la réalité sont élaborés à l'aide de simulations informatiques. L'analyse du comportement de ces foules virtuelles pourrait sauver des vies.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

8. DÉMANTELER LE KATHRYN SPIRIT MORCEAU PAR MORCEAU

Le Kathryn Spirit est laissé à l’abandon dans le lac Saint-Louis depuis 2011. Photo : Radio-Canada

Le cargo Kathryn Spirit, qui se dégrade depuis 2011 sur la rive du lac Saint-Louis, à Beauharnois, est démantelé morceau par morceau. L'opération est délicate puisqu'il faut éviter de contaminer l'environnement où se trouve la carcasse du navire.

Par Dominique Forget

9. LES COURANTS OCÉANIQUES DANS l'ATLANTIQUE SONT AU RALENTI

Les courants dans l’océan Atlantique sont à leur intensité la plus faible en 1600 ans, selon deux études publiées dans la revue « Nature ». Photo : iStock

Deux groupes de chercheurs ont indépendamment montré qu'un des rouages importants du système des courants océaniques qui traversent l'Atlantique aurait atteint son intensité la plus faible en 1600 ans. Ces observations ont des implications importantes, tant pour le climat que pour la biodiversité.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

