Au total, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) investira 11 millions de dollars pour aménager plus de 5 kilomètres de territoire additionnels.

Ce projet est attendu depuis une douzaine d'années. Il prévoit l'aménagement du camping les Amicaux, du camp de touage et du secteur des îles de St-Gédéon.

Celles et ceux qui ont déjà visité le parc national de la Pointe-Taillon savent que c'est un véritable bijou John Mackay, PDG, Sépaq

« L'ajout de secteurs offrira de nouvelles possibilités pour l'hébergement, le camping aménagé, le camping rustique sur les îles, le kayak de mer et la baignade », explique John Mackay, président-directeur général de la Sépaq.

Le premier ministre Philippe Couillard était présent à l'annonce. Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

Le premier ministre et député de Roberval, Philippe Couillard, estime que cet agrandissement va favoriser la conservation et la mise en valeur du territoire.

« Toute la région profitera de la protection de ce patrimoine naturel et culturel, en plus de pouvoir le découvrir et y accéder. Les touristes pourront pour leur part saisir la beauté et l'immensité du lac. Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour toute la région », souligne le premier ministre.

Les nouveaux secteurs protégés seront accessibles à partir de 2019.

L’agrandissement du parc national avait été confirmé dans le budget 2018-2019 du gouvernement du Québec, à la fin du mois de mars.