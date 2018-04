L'auteur-compositeur-interprète a joué une version acoustique revisitée de sa chanson le 10 avril dernier, au début d'une émission spéciale de TSN soulignant le début des séries éliminatoires de la LNH.

La chanson, dont la version originale est parue sur l'album Victory Day de Tom Cochrane & Red Rider en 1988, est écrite du point de vue d'un père dont le fils était un joueur de hockey dont les rêves ont été anéantis par un camionneur qui circulait dans la mauvaise voie.

Plusieurs Canadiens ont rapidement fait le lien entre cette histoire et celle tristement réelle des 16 personnes mortes dans l'accident et des 13 autres qui ont été blessées, dont certaines gravement. Tom Cochrane a mis à jour les paroles pour incorporer un nouveau couplet en hommage aux Broncos.

Universal Music a précisé que les profits de la chanson seraient versés à la fondation Humboldt Strong Community, créée cette semaine pour administrer les fonds récoltés par une campagne de financement participatif dédiée aux Broncos de Humboldt.

La campagne, qui a cessé d'accepter des dons à minuit, mercredi, a récolté un total de 15 185 700 $.

Le président des Broncos, Kevin Garinger, a déclaré cette semaine que l'équipe continuerait d'accepter les dons par le biais d'une autre organisation, afin d'appuyer « les joueurs des Broncos de Humboldt, les employés, les familles et les bénévoles, de même que les premiers répondants et le personnel des services d'urgences, les équipes, les athlètes, les organisations reliées et les communautés touchées par l'accident. »