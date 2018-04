Mercredi, le gouvernement fédéral a accepté d'examiner la demande de remboursement de 146 millions de dollars du Québec pour la prise en charge des demandeurs d'asile en plus de prendre une série de mesures pour alléger le fardeau de la province.

C'est bien peu aux yeux de la vice-chef du PQ, Véronique Hivon, qui dit être restée sur son appétit.

On a vu un bel exercice de diplomatie fédéraliste canadienne. Pour ce qui est des résultats concrets, je pense qu'il va falloir être très vigilants. Véronique Hivon, vice-chef du Parti québécois

Mesures fédérales supplémentaires

Des membres de l'Agence des services frontaliers du Canada passent près d'une tente qui abrite des demandeurs d'asile à la frontière canado-américaine, à Lacolle, au Québec, le 10 août 2017. Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Ottawa a accepté de mettre en place un processus de triage des demandeurs d'asile à la frontière pour savoir dans quelle province ils désirent aller et leur permettre de s'y rendre.

Ceux qui ne tiennent pas à rester à Montréal seront dirigés vers d'autres régions du Québec où il y a des pénuries de main-d'oeuvre selon leurs compétences.

L'octroi de leur permis de travail sera accéléré pour qu'ils puissent se trouver un emploi le plus rapidement possible et assumer leurs frais de subsistance.

De plus, 74 millions de dollars des 173 millions de dollars alloués dans le dernier budget fédéral pour gérer les arrivées irrégulières à la frontière serviront à accélérer le traitement des demandes d'asile par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

Deuxième structure

Une famille se disant d'origine haïtienne traverse la frontière canado-américaine, en août 2017. Photo : Reuters/Christinne Muschi

Mais Ottawa annonce du même coup la création d'une autre structure à l'intérieur du groupe de travail intergouvernemental sur la migration irrégulière pour analyser la demande de remboursement du Québec.

« [La nouvelle structure] va se pencher sur des problèmes sur lesquels on aurait dû se pencher il y a déjà un an, s'est indignée la députée caquiste Geneviève Guilbault. C'est donc trop peu trop tard. »

Par ailleurs, rien n'est réglé pour l'avenir, a renchéri Mme Hivon. Sa formation politique revendique la suspension de l'entente sur les pays tiers sûrs, qui a pour effet actuellement d'empêcher les migrants de se présenter aux postes frontaliers.

En vertu de cette entente, les réfugiés doivent demander l'asile au premier des deux pays où ils arrivent. Pour plusieurs migrants, il s'agit des États-Unis. S'ils essaient de se rendre ensuite au Canada par un poste frontalier, ils sont refoulés dans le premier pays où ils ont demandé l'asile. Mais s'ils franchissent la frontière de façon irrégulière, il est possible pour eux de demander le statut de réfugié au Canada.

Motion du PQ

Une motion du PQ appelant à la suspension de l'entente a fait mouche à l'Assemblée nationale, les libéraux ne trouvant pas opportun de demander sa révision au moment même où le Canada peine à renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) avec les États-Unis.

« Au contraire, s'est exclamé la vice-chef péquiste. Je pense que le climat et le contexte sont tout à fait là pour ça, et on n'a jamais entendu d'éléments de remise en cause spécifiquement de fermeture par rapport à ça du côté des États-Unis. »

Le sujet des demandeurs d'asile a une fois de plus suscité les débats lors de la période des questions, jeudi.

Le ministre de l'Immigration, David Heurtel, a soutenu que les engagements pris par Ottawa dans ce dossier sont « un pas dans la bonne direction ».

« On s'est levé debout, on est allé chercher des solutions », a-t-il dit.